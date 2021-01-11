Pal FM frekansı kaç? Pal FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Pal FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Pal FM frekans numarası kaçtır? Pal FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Pal FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Pal FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Pal FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Pal FM frekans numaraları!

PAL FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Pal FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 106.6

Ankara : 87,7

Pal FM Uydu Frekans Bilgileri:

AzerSpace-1 Frekans : 10998

Sembol Rate : 3300

Fec : H - Yatay

Pal FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Pal FM radyosunu açabilirsiniz.