Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi

Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi

Pakistan Hayber-Pahtunhva vilayeti Bilgi Bakanı Shoukat Yusufzai, basın toplantısı sırasında sosyal medya ekibininin dalgınlığının kurbanı oldu. Basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlayan sosyal medya sorumlusu uygulamanın 'kedi filtresi' özelliğini açık unuttu.

Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi

Pakistan Hayber-Pahtunhva Vilayeti Bilgi Bakanı Şefket Yusufzai, basın toplantısı sırasında sosyal medya ekibinin dalgınlığının kurbanı oldu. Basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlayan sosyal medya sorumlusu uygulamanın 'kedi filtresi' özelliğini açık unuttu.

Bakan Yusafzai ve diğer yetkililerin kedi kulakları filtresiyle olan görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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