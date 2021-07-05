Pakistan ve Türkiye, askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldı
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Pakistan ve Türkiye, askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldı

Pakistan ve Türkiye, askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan ve Türkiye'nin, eğitim ve terörle mücadele başta olmak üzere askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldığı bildirildi.

Pakistan ve Türkiye'nin, eğitim ve terörle mücadele başta olmak üzere askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldığı bildirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ravalpindi'de, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dündar ile Bacva, ikili ilişkileri ele alırken, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğine de vurgu yapıldı.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva, ülkesinin, Türkiye ile köklü tarihi geçmişe sahip, kültürel ve dini yakınlıklara dayanan kardeşçe ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Dündar ve Bacva, Türkiye ile Pakistan arasındaki eğitim ve terörle mücadele başta olmak üzere askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldı.

Bacva, haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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