Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı
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Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Pakistan Savunma Günü'nü düzenlediği törenle kutladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle törene sadece büyükelçilik çalışanları ve aileleri katıldı.

07.09.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:28

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan Savunma Günü için bir tören düzenledi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle törene sadece Pakistan Büyükelçiliği çalışanları, aileleri ve medya temsilcileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Ekselansları Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Savunma Günü'nün önemini vurguladı.6 Eylül'ün Pakistan'ın tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirteren Qazi, "1965 yılında bugün cesur Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm ulusumuzun karşı taraftan gelen ve sevgili anavatanımızın bölgesel bütünlüğüne ve bağımsızlığına kötü gözle bakan tehditleri savuşturmak için birlikte karşı koymuştur" dedi.

Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Büyükelçi Qazi, "Sayısal ve teknolojik bakımdan bizden üstün olan düşmanımızı yenmek için en zor koşullarda savaşan şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün yenilmez bir savunma gücünü ve güçlü ve refah içinde bir Pakistan'ı garanti etmek için Silahlı Kuvvetlerimizin kararlılığını ve azmini andığımız bir gündür" dedi.

Büyükelçi Syrus Qazi 1965 ruhunun önemini vurguladı ve bunun Pakistan'ın karşılaştığı tüm zorlukları karşılamak için gerekli olduğunu söyledi.

Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı

DENİZ ALBAY MAZHAR BASHİR'DEN ÖVGÜ MESAJI

Tören öncesinde, Savunma Ataşesi Deniz Albay Mazhar Bashir, Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının benzersiz fedakarlıkları için Pakistan Silahlı kuvvetlerine ve kararlı Pakistan ulusunaövgülerini sunduğu mesajlarını okudu.Yasadışı Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir'de (IIOJK) artan Hint zalimliklerinden bahsederken, Pakistan liderleri mesajlarında IIOJK halkını kendi kaderlerini belirleme haklarını BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre gerçekleştirene kadar destekleyeceklerini yeniden teyit ettiler.

Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı
Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı
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