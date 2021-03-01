Pakistan, Katar ile yaptığı anlaşmayla 3 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın petrol danışmanı Nedim Babar, ülkesinin Katar ile yaptığı yeni sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmasıyla gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf etmeyi planladığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın petrol danışmanı Nedim Babar, ülkesinin Katar ile yaptığı yeni sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmasıyla gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf etmeyi planladığını bildirdi.

Babar, yaptığı açıklamada, Pakistan ve Katar arasında 26 Şubat'ta yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Babar, sıvılaştırılmış doğal gaza ilişkin anlaşmaya göre, Pakistan'ın 2015'teki anlaşmaya kıyasla yıllık 317 milyon dolar, 10 yıl içinde ise 3 milyar dolar tasarruf edeceğini bildirdi.

Anlaşmanın Ocak 2022'de yürürlüğe gireceğini aktaran Babar, yeni anlaşmayla sıvılaştırılmış doğal gazı yaklaşık yüzde 31 indirimle alacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik