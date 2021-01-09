Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda
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Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda

09.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:30

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesinti nedeniyle hava kuvvetlerinin acil durum ilan ettiği öğrenildi.

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.

Karaçi'deki Uluslararası Cinnah Havalimanı'na da elektrik verilemiyor.

"ELEKTİRİKLERİN GELMESİ ZAMAN ALACAK"

İslamabad Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Şefkat, elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etti. Şefkat, elektriklerin gelmesinin zaman alacağını belirtti.

HAVA KUVVETLERİ KIRMIZ ALARMDA

Elektrik santrallerindeki bir arızadan kaynaklandığı belirtilen kesinti nedeniyle hava kuvvetlerinin kırmızı alarmda olduğu bildirildi.

Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda

Ülkede, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 12 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.

Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda
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