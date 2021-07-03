Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1400 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 961 bin 85'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 34 artışla 22 bin 379'a, iyileşenlerin sayısı 906 bin 387'ye çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon doz Moderna aşısının ülkeye ulaştığını belirtti.

Bugüne kadar Pakistan'da 16 milyon 356 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 913 artarak 2 milyon 256 bin 851'e yükseldi ve pandemiden bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 493 artarak 60 bin 27'ye, iyileşenlerin sayısı 13 bin 282 artarak 1 milyon 915 bin 147'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 658 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 772 bin 607'ye yükseldi.

Bugün 5 bin 677 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 700 bin 215 oldu.

Son 24 saatte 107 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 434'e ulaştı.

Japonya

Son 24 saatte 1785 vakanın görüldüğü Japonya'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 803 bin 492 vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs bulaşan 771 bin 784 kişi iyileşti, 14 bin 824 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Japonya'da heyelan: En az 20 kişi kayıp
Japonya'da heyelan: En az 20 kişi kayıp
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Kartal Tibet İbrahim Selim Selin Şekerci Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 16:08:11. #1.14#

title