Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1042 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 952 bin 907'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 44 artışla 22 bin 152'ye, iyileşenlerin sayısı 897 bin 834'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 18 bin 872 artarak 2 milyon 72 bin 867'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 422 artarak 56 bin 371'e, iyileşenlerin sayısı 8 bin 557 artarak 1 milyon 835 bin 61'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 812 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 722 bin 659'a yükseldi.

Bugün 6 bin 775 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 657 bin 739 oldu.

Son 24 saatte 82 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 803'e ulaştı.

Japonya

Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına göre, Japonya'da da son 24 saatte 1642 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 791 bin 482'ye yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 598'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı