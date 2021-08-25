Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin'le görüşmesinin ardından, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelerek Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.