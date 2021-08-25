Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin'le görüşmesinin ardından, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelerek Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin'le görüşmesinin ardından, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelerek

Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
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