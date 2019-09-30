Pakistan'da intihar saldırısı: 1 ölü

Pakistan'da intihar saldırısı: 1 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polise yönelik düzenlenen intihar saldırısında 1 polis hayatını kaybetti.

30.09.2019 17:15
Pakistan'da intihar saldırısı: 1 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polise yönelik düzenlenen intihar saldırısında 1 polis hayatını kaybetti.


Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Loralai kentinde polis aracının yanında intihar saldırısı düzenlendi. Bir polisin, şüpheli bulduğu 2 motosikleti durdurmak için uyardığı ancak motosikletlilerin talimata uymayıp kaçtığı belirtildi. Polisin kaçan motosikletlerin peşinden gittiği sırada bir motosikletçinin kendini patlattığı ve polisin öldüğü belirtildi.


Olayın ardından polis olay yerini güvenlik kordonuna aldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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