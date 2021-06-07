Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü
BBC - Haberler | Dünya

Pakistan'ın güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Pakistan'ın güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kurtarma görevlileri yaralıları yakındaki hastanelere götürdü. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza, sabahın erken saatlerde Karaçi'den yola çıkan Millat Ekspres treninin Sindh bölgesinde devrilip, bir başka raya düşmesi sonrası meydana geldi. Rawalpindi'den gelen Sir Syed Ekspres treni, raya düşen bu trenle çarpıştı ve daha sonra devrildi.

Reuters haber ajansına konuşan Ghokti bölgesinden üst düzey yetkili Osman Abdullah, trenlerin altında kaç kişinin mahsur kaldığını bilmenin zor olduğunu söyledi.

Abdullah, "6-8 vagon tamamen tahrip oldu. Bir yataklı vagon, bir klimalı vagon ve 50 kadar kişinin olduğu ekonomi sınıfı var. Diğer trende de 50-60 kişi vardı" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir demiryolu sözcüsü de "Kazanın olduğu yer uzak ve kurtarma çalışmalarında zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Başbakan Imran Khan kazanın kendisini "şoka uğrattığını" söyledi ve kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.

Geniş bir demiryolu ağına sahip Pakistan'da trenle seyahat, özellikle orta ve alt gelir grubundakiler tarafından tercih ediliyor.

Ancak vagonlar genelde çok kalabalık, trenler de bakımsız.

Çeşitli kazalarda 150 kişi öldü

Pakistan'da son yıllarda çok sayıda kişinin öldüğü bir dizi tren kazası yaşandı.

2013-2019 arasında çeşitli kazalarda 150 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl Temmuz ayında Pencap bölgesinde bir trenin bir minibüse çarpması sonucu 21 kişi ölmüştü.

Ekim 2019'da Karaçi'den Rawalpindi'ye giden bir trende tüp patlaması yüzünden 70, Temmuz 2019'da meydana gelen bir diğer kazada da 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü
BBC
Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı
Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Enes Ünal Ergin Ataman Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:59:11. #1.15#

title