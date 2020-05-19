Pakistan'da iki kız çocuğu aileleri tarafından öldürüldü Pakistan'da 16 ve 18 yaşındaki iki kız çocuğu, bir erkekle görüldükleri videonun sosyal medyada yayınlanmasından sonra 'aileleri tarafından' öldürüldü.

Pakistan'da 16 ve 18 yaşındaki iki kız çocuğu, bir erkekle görüldükleri bir videonun sosyal medyada yayınlanmasından sonra öldürüldü.

Ateşli silahla vurulan çocukların aileleri tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

Polis yetkilileri, önceliklerinin videoda görülen ve hala hayatta olduğu belirtilen üçüncü kız çocuğuyla videoyu çeken kişinin kurtarılması olduğunu açıkladı.

Kuzey Veziristan'da aşiretlerin denetimindeki bir köyde Perşembe günü işlendiği belirtilen cinayetlerle bağlantılı olarak Pazar günü çocuklardan birinin babasıyla diğer çocuğun ağabeyi gözaltına alındı.

"Yılda 1000 'namus cinayeti' işleniyor"

Videoyu çeken genç bir adamın üç kız çocuğuyla kuytu bir alanda birlikte görüldüğü 52 saniyelik videonun geçen yıl çekildiği fakat internette yeni dolaşmaya başladığı belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch (HRW), Pakistan'da kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin hala ciddi bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Aktivistlere göre ülke genelinde her yıl bin kadar "namus cinayeti" işleniyor.