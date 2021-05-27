Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi
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Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi

Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a devlet nişanı takdim etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a devlet nişanı takdim etti.

Bozkır, başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi tarafından kabul edildi.

Alvi, Cinnah Salonu'nda düzenlenen törende Bozkır'a "Hilal-i Pakistan" nişanını takdim etti.

Törende, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser başta olmak üzere çok sayıda üst düzey davetli de yer aldı.

Alvi, burada yaptığı konuşmada, söz konusu nişanın Bozkır'ın uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik üstün hizmetlerinden dolayı verildiğini belirtti.

Filistin ve Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkının BM kararlarınca kabul gördüğünü anımsatan Alvi, bu hakların uygulanması çağrısında bulundu.

Alvi, BM'nin görevlerini yerine getirmesinin önemine dikkati çekerek, Filistin'de ne yaşanıyorsa Keşmir'de de aynı şeylerin yaşandığını anımsattı.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır da şahsı, ülkesi ve BM adına bu nişanı almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Bozkır, BM'nin beğenilse de beğenilmese de dünyadaki en büyük demokratik kurum olduğuna dikkati çekerek, Filistin'deki durumu görüşmek üzere BM Genel Kurulu'nun toplanmasının güçlü bir mesaj içerdiğini söyledi.

Dünyadaki bazı ülkelerin uluslararası arenada farklılıklar oluşturduğuna işaret eden Bozkır, Pakistan'ın da bu ülkelerden olduğunu söyledi.

Bozkır, Keşmir ve Afgan barış süreci dahil olmak üzere Pakistan'dan uluslararası konularda daha fazlasını beklediklerini kaydetti.

Törenin ardından Alvi, Bozkır ve davetliler yemeğe geçti.

Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi
Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi
Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi
Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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