Pakistan'da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşanıyor
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Pakistan'da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşanıyor

09.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:16
Pakistan'da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşanıyor

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.

Karaçi'deki Uluslararası Cinnah Havalimanı'na da elektrik verilemiyor.

İslamabad Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Şefkat, elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etti.

Şefkat, elektriklerin gelmesinin zaman alacağını belirtti.

Ülkede, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 12 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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