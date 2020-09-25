Pakistan'da binlerce Hindu Hindistan'ı protesto etti - İSLAMABAD
25.09.2020 01:12 | Son Güncelleme: 25.09.2020 01:18
Hindistan'ın Jodhpur kentinde geçen ay 11 Pakistanlı göçmenin şüpheli ölümü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Hindistan'ın Jodhpur kentinde geçen ay 11 Pakistanlı göçmenin şüpheli ölümü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Pakistan Hindu Meclisi (PHC) Başkanı Dr Ramesh Kumar Vankwani'nin öncülüğünde binlerce kişi, otobüslerle Lahor'dan başkent İslamabad'a geldi.
Başkentte parlamento, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölge içerisindeki Hindistan Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralandı.
Protestocular, talepleri karşılanana değin oturma eylemi yapacaklarını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı