Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı

05.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:38

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Dawn haber sitesine göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis ve paramilis güçler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine sevk edildi.

Çöken binada çok sayıda kişinin ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Kaynak: AA