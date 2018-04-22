Pakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği (2)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayasıyla düzenlenen Pakistanlı ve Türk çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikle İslamabad'da kutlandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile eşi Zlatmira Yurdakul'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Pakistan'da yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Pakistanlı çocuk ve aileleri katıldı.

Etkinlik öncesinde geleneksel olarak Büyükelçi Yurdakul, koltuğunu Pakistanlı ve Türk çocuklara devretti.

Büyükelçiliğin tiyatro sahnesinde de çocuklar ve aileleri için oyunlar, kukla gösterisi ve yarışmalar düzenlendi. Yarışmalara ve oyunlara katılan çocuklara Büyükelçi ve eşi tarafından hediyeler verildi.

Etkinlik, elçilik bahçesinde kurulan oyun alanında devam ederek sona erdi.