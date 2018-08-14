Pakistan Büyükelçiliğinden Mango Festivali

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, mangonun Pakistanlılar için sadece bir meyve değil, aynı zamanda tarihlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Pakistan Mango Festivali dolayısıyla Ankara'daki büyükelçilik konutu bahçesinde bir resepsiyon düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Qazi, Pakistanlıların mangoyu "meyvelerin kralı" olarak adlandırdığını vurgulayarak, "Pakistan dünyadaki en büyük beşinci mango üreticisi ve en büyük altıncı mango ihracatçısıdır." dedi.

Pakistan'ın mango ticaretindeki önemine değinen Büyükelçi Qazi, yüksek kalitede 110 çeşit mangonun bulunduğunu ve Chaunsa türünün en popüler mango olduğunu belirterek, Pakistan mangolarını Türk pazarına getirme çabası içinde bulunduklarını da hatırlattı.

Mangonun, Pakistanlılar için sadece bir meyve olmadığını dile getiren Qazi, mangonun aynı zamanda Pakistan tarihinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Festivalin yapıldığı günün aynı zamanda Pakistan'ın bağımsızlık günü olduğunu da ifade eden Qazi, "Türkiye-Pakistan dostluğu çok yaşasın." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Bu süreçte Pakistan'dan gelen çok güçlü destekler var"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise mango lezzetiyle Pakistan'da üniversite yıllarında tanıştığını ve uzun yıllar mango lezzetine hasret kaldığını belirterek, "Büyükelçiliğimizin başlatmış olduğu mango festivaliyle bu hayalimiz de gerçekleşmiş oldu ve aradan geçen uzun yıllar sonra mangoyla tekrar buluştuk." dedi.

Pakistan'ın bağımsızlık gününe de dikkati çeken Şahin, bu günün Pakistan için kalkınma, büyüme ve özgürlük yolunda önemli bir gün olmasını temenni ettiğini söyledi.

Şahin, Türkiye'nin ABD ile yaşadığı krize de değinerek şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz süreçte birkaç günden bu yana Pakistan'dan gelen çok güçlü destekler var. Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistanlı kadınlar nasıl biriktirdikleri çeyizlerini ve altınlarını Türkiye'ye gönderdilerse, Pakistanlı kardeşlerimiz de Türk kardeşlerimizin yanında duruyor."

Bu süreçte Türkiye'ye verdiği desteklerden ötürü Pakistan Başbakanı İmran Khan'a ve büyükelçiliğe teşekkürlerini sunan Şahin, "Geride bıraktığımız son yüzyılda çok kan aktı. Çok savaşlar verildi. Önümüzdeki yüzyılı bir merhamet yüzyılı olarak inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Qazi ve Şahin, diğer katılımcılarla birlikte Pakistan mangosunun ve mango ürünlerinin tadına baktı.

Etkinlik, bazı katılımcılara çekilişle mango hediye edilmesiyle sona erdi.