Pakistan: Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın siyasi uzlaşı için çabaları desteklemeye devam edeceği belirtilerek, "Tüm Afgan tarafların bu iç siyasi krizi çözmek için birlikte çalışacaklarını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Afganistan'da ortaya çıkan durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin, vatandaşlarına, Afganistan halkına, diplomatik ve uluslararası topluluğa gerekli yardımı yaptığına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı