Pakdemirli: "Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli: "Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz" ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli:
"Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz"
ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk