Pakdemirli: "Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz"
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Pakdemirli: "Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz"

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli: "Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz" ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli:

"Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz"

ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. (2)

Pakdemirli: 'Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz'
Pakdemirli: 'Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz'
Pakdemirli: 'Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz'
Pakdemirli: 'Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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