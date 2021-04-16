Pakdemirli: "Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz"

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli: "Şırnak'ta bu yıl 5 milyon lira ile bitkisel üretim ve mera ıslahı 7 yeni proje başlatıyoruz" ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.