Pakdemirli'nin enkaz altında konuştuğu Buse ile ilgili güzel haberi Bakan Gül verdi: Şu anda kızımız çıkartılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda görüştüğü enkaz altındaki Buse ile ilgili sevindiren haber Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Şu anda Buse kızımız çıkartılıyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız çıkarılır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile yaptığı ortak basın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarının devletin tüm imkanlarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

"Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarla birlikte." diyen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla devletin tüm imkanlarının enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için seferber edildiğini dile getirdi.

"BUSE KIZIMIZ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altındayken konuştuğu kıza da ulaşıldığını kaydeden Gül, "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor. İnşallah Buse kızımız ve diğer vatandaşlarımız bir an önce ve salimen çıkarılır. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun." dedi.

Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumlarında ölü ya da yaralı bilgisinin intikal etmediğini, can kaybı olmadığını, tüm adli hizmetlerin sürdürüldüğünü, ortak acıyı, ortak kederi, ortak dualarla ve el birliğiyle atlatmayı istediklerini sözlerine ekledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki Buse ile telefonda görüştü.

"KÖPEKLERİ SALIN BEN DE KEDİ SESİ ÇIKARAYIM"

Bakan Pakdemirli; "Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?" derken, enkaz altındaki Buse ise, "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" dedi.