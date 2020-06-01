Pakdemirli: "Hayvancılık, sağlıklı toplumun, güvenilir gıdanın ve güçlü ekonominin en temel... Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle düzenlenen video konferans Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle düzenlenen video konferans Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. (1) Kaynak: AA