Pak ve Akdağ ailesinin acı günü
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akdağ'ın anneannesi ve gazeteci Recai Pak'ın teyzesi Azize Pak, son yolculuğuna uğurlandı.
ERZURUM (İHA) - Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akdağ'ın anneannesi ve gazeteci Recai Pak'ın teyzesi Azize Pak, son yolculuğuna uğurlandı.
Azize Pak'ın cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip Yakutiye Çayırca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, gazeteciler, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - ERZURUM
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet