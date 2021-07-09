PACIFY sistem gereksinimleri 2021! PACIFY kaç GB?

SKH Apps ve Hitchcock Games tarafından yayınlanan, milyonlarca oyuncusu bulunan korku temalı oyun PACIFY kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. Peki, PACIFY sistem gereksiminleri nelerdir? PACIFY kaç GB boyutu vardır? PACIFY hangi bilgisayarlara yüklenir? PACIFY minimum ekran kartı ve ram nedir? İşte detaylar!

Shawn Hitchcock tarafından geliştirilen, SKH Apps ve Hitchcock Games'in yayıncılığını yaptığı korku oyunu PACIFY, oyuncuların gerçekten ürktüğü ve korktuğu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Korku temalı yapımlara hayran olan oyuncular, PACIFY sistem gereksinimlerini oldukça merak ediyor. Peki, PACIFY sistem gereksinimleri neler, oyunun boyutu kaç GB? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

PACIFY NEDİR?

Pacify, Tek oyunculu modda yalnız oynayın veya çok oyunculu modda 3 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayın. Çok oyunculu modda arkadaşlarınızla birlikte veya onlara karşı oynamayı seçebilirsiniz. Kızı Sakinleştirmek ile ilgili ipuçları için notları okuyun.

PACIFY OYNANIŞI NASIL?

PACIFY Az önce PAH Inc.'deki işi kabul ettiniz. Doğaüstü Olay Yardımcıları Anonim Şirketi, evet kulağa klişe geliyor, ama maaş harika. Asla gerçek bir tehlikede olmayacağınızı söylediler ve şu anda tonlarca işleri bulunuyor. İlk işiniz bazı eski perili evlerde. Evi satışa çıkarmak isteyen bir komisyoncu var, ancak kasabadaki herkes aracılığıyla evin içinde yaşayan kötülük söylentileri yayılıyor, komisyoncunun evin güvenli olduğuna dair bazı kanıtlara ihtiyacı var. Aslında sıvışmış gibi görünüyor. Her neyse, mekanı kontrol etmesi için PAH Inc.'yi tuttu. İsterseniz yalnız kontrol edebilirsiniz ama ben yanıma en az 3 arkadaş daha alırdım. Yeri kontrol et ve doğaüstü bir şey olursa PAH Inc.'a kanıt getirmeye çalış

PACIFY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PACIFY Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel i5 or AMD equivalent (AMD FX 8500+ Series)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB Video RAM

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

PACIFY Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7 or AMD equivalent (AMD FX 9500+ Series)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB Video RAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

PACIFY MAC OS (APPLE-MACINTOSH) BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: macOS 10.14.x Mojave

İşlemci: Intel i5 or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB Video RAM

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

PACIFY STEAM FİYATI

Pacify Steam'da ortalama 10,50 TL civarlarında satılmaktadır. Fakat bazı zamanlar indirimli günler oluyor ve Pacify oyununun fiyatı 5-8 TL civarlarına kadar düşebiliyor. Bu bakımdan indirimli günleri bekleyebilir ve oyunu ucuz fiyattan satın alabilirsiniz. Ama normal zamanlarda oyunun genellikle 10,50 - 12,00 TL arasında satışı yapılmaktadır. Steam platformu üzerinden satın alabilir ve oynayabilirsiniz