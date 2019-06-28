Pac-Man'in Geliştiricilerinden Yeni Çevrimiçi RPG Oyunu Geliyor

Japonya merkezli video oyun şirketlerinden bir tanesi olan Bandai Namco Games, isim olarak bilinmese de ikonik Pac-Man oyununun geliştiricisi olarak tanınıyor. Pac-Man haricinde geliştirdiği anime tarzındaki oyunlar ve özellikle geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve oyunseverler tarafından büyük ilgi gören Soulcalibur 6 ile takdir toplayan şirket, şimdi de bilgisayar platformunda oynanabilecek yeni bir RPG oyunu üzerinde çalıştığını resmen duyurdu.

Blur Protocol olarak adlandırılan bu yeni oyun anime tarzında geliştiriliyor ve çevrimiçi macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. Geniş bir haritaya sahip olacak oyun, oyunculara, mücadele ruhunu hissettirecek şekilde tasarlanıyor. Oyun, Epic Games'in sahip olduğu Unreal Engine 4 oyun motorunu kullanıyor ve bu da oyunseverlerin oyundan beklentilerini yükseltiyor.

Blue Protocol ile ilgili şimdilik detaylı bir bilgi yok. Oyunda hangi özelliklerin bulunacağı bilinmiyor. Şirket, oyununun ne zaman piyasaya sürüleceğini de açıklamadı ancak oyunun geliştirme işlemleri ilerledikten sonra konunun netleşmesi bekleniyor.