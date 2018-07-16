Pac Battı Çıktı Projesi'nde Sona Doğru Yaklaşılıyor

Battı Çıktı, Pac, Üst geçit ve Tayfur Sökmen kavşaklarından oluşuyor. 1700 metrelik yol güzergâhında, 6 adet de yan yol, kavşaklara bağlantı sağlıyor.

Pac Battı Çıktı projesinde gabari yükseklikleri değişse deasfalt ile üst tabliye arası yükseklik ortalama 5.5 metreyi buluyor. Projede servis yolları asfaltlanırken, kavşak düzenlemelerine de başlandı. Kavşakların önümüzdeki günlerde yeşillendirilerek estetik bir yapıya kavuşturulmaları bekleniyor.

İskenderun'un trafik yükünü yüzde 30 civarında rahatlatması beklenen projede üst korkuluklar, Bat Çık içi alt ve üst cephe betonlarının montesine de hız verildi. Çalışmalar yoğun bir biçimde sürdürülürken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın geçtiğimiz günlerde güzergâh boyunca yaptığı incelemeler sonrası, proje hakkında ilgililerden sık sık bilgi aldığı kaydedildi. Yaklaşık bir yıldır devam eden projede işlerin önemli bir bölümünün tamamlandığı, geriye kalan noksanların tamamlanması ve Bat Çık güzergâhının asfaltlaması neticesi, önümüzdeki süreçte yolun törenle hizmete girmesi bekleniyor.

Öte yandan asfaltlanan ve trafiğe açılan yan yollar ile her üç kavşakta bir yandan trafik akarken diğer yandan dayüklenici firma personeli çalışmalarını sürdürüyorlar.