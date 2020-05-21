Pablo Picasso: Oğlunun hediye ettiği biletle çekilişe katıldı, ünlü ressamın tablosunu kazandı
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BBC

Pablo Picasso: Oğlunun hediye ettiği biletle çekilişe katıldı, ünlü ressamın tablosunu kazandı

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde gerçekleşen bir çekilişe oğlunun hediye ettiği biletle katılan Claudia Borgogno, Pablo Picasso'nun yaklaşık 1 milyon euro değerindeki tablosunu kazandı.

Pablo Picasso: Oğlunun hediye ettiği biletle çekilişe katıldı, ünlü ressamın tablosunu kazandı
21.05.2020 08:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:05

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan bir çekilişe oğlunun hediye ettiği biletle katılan bir kişi, Pablo Picasso'nun yaklaşık 1 milyon euro değerindeki tablosunu kazandı.

Tablonun yeni sahibi 58 yaşındaki Claudia Borgogno, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz. Hayatımda daha önce çekilişlerde hiçbir şey kazanmadım" dedi.

Claudia Borgogno'nun oğlu Lorenzo Naso ise "Bu belki de hayatımın en iyi kararıydı" diye konuştu. Naso, Aralık ayına kendisi ve annesi için birer bilet aldığını söyledi.

Çekiliş, Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapıldı. Amaç, "Care" isimli yardım kuruluşu için para toplamaktı.

Pablo Picasso'nun 1921'de yaptığı "Nature Morte" adlı yağlı boya tablosu için yapılan çekilişin biletlerinin her biri 100 euroya satıldı.

Yardım kuruluşu için 5,1 milyon euro toplandı.

Organizatörler, toplanan bağışın 4,2 milyon eurosunun Madagaskar, Fas ve Kamerun'daki okullarda ve köylerdeki temiz su projelerine harcanacağını açıkladı.

Picasso'nun tablosunu müzayede evine veren milyarder koleksiyoncu David Nahmad'a ise 900 bin euro ödenecek.

Organizatörler, Nahmad'ın 100 bin euroyu yardım kuruluşuna bağışladığını söyledi.

BBC

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