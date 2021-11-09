"P.rno sitelerini geziyor" dediği şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan ve şehit yakınının sosyal medya hesabına gönderme yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "P.rno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Akşener tarafından cinsel içerikli sitelere girmekle suçlanan şehit yakını ise bahsi geçen hesabın kendisiyle bir alakası olmadığını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden ve grup başkanvekilliği görevinden alınan İYİ Partili vekil Lütfü Türkkan ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Şehit yakınına ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabındaki paylaşımlara gönderme yapan Akşener, "Zannetmeyin harlayarak, gürleyerek beni geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde A Haber'inize provokasyon yaptırabilirsiniz, her dükkanın kapısında p.rno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Akşener'in kendisine yönelik eleştirisine yanıt veren şehit yakını Tahir Gümren "Benim adımla bir Twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur. Ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar" dedi.
Öte yandan Akşener, parti grubundaki konuşmada Lütfü Türkkan hakkında şu ifadelere yer verdi: "Unutmayalım ki karşımızda bütün değerlerimizi ayaklar altına almış kirli bir zihniyet var. Tam da bu nedenle bu durumu hatırlatmış ve uyarmıştım. Milletimizin ayağına gitmemizden, dertlerini dile getirmemizden rahatsızlar. İktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar bu yüzden büyük çirkinlikler yapacaklar demiştim. Nitekim, geçtiğimiz cuma AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa siz de bunun üzerine yürüyeceksiniz. Lütfü bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Hislerine yenik düştü, elbette bu hatayı maruz görecek değiliz.
Bu olay sayesinde AK Parti gönüllerindeki kadın ve şehit hassasiyetini keşfettiler. Dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda muhalefetten, STK'lara kim varsa demediğini bırakmadı. Utanmadan işi İstanbul Sözleşmesi'ne kadar getirdi. Hatta kantarın topuzunu kaçırıp Lütfü beyin kredi borcunu açıklayıp kanunları bile çiğnedi."