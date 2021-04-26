Öztürk Oran kimdir? Viscoran ilaç sahibi Öztürk Oran kimdir?
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Öztürk Oran kimdir? Viscoran ilaç sahibi Öztürk Oran kimdir?

Öztürk Oran kimdir? Viscoran ilaç sahibi Öztürk Oran kimdir?
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Öztürk Oran kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Rusya, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandığını duyurduktan sonra araştırılan isim Viscoran ilaç sahibi Öztürk Oran oldu.

Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının birçok ülkede seri üretimi için anlaşmalar yapılırken, aşının Türkiye'de üretimi için de resmi adım atıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Türkiye'de faaliyet gösteren Viscoran İlaç şirketi, aşının üretimi için resmi anlaşma imzaladı. RDIF'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, anlaşma doğrultusunda önümüzdeki birkaç ay içerisinde seri üretime geçilecek ve Türk şirketi üretim kapasitesini arttırmak için başka ilaç şirketleri ile anlaşma yapma özgürlüğüne sahip olacak.

RDIF CEO'su Kirill Dmitriev anlaşmaya ilişkin, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" dedi.

Türk ilaç şirketi olan Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

20 yıldır sağlık sektöründe olduğunu söyleyen Öztürk Oran, Viscoran Yönetim Kurulu Başkanı olarak açıklama yapmış. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Terra İlaç ile Myfarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı da olan Oran, 2014-2017 yılları arasında yer aldı.

Öztürk Oran 1956 yılında Kars'ta doğmuştur. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden mezun oldu. Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler uzmanlık programını bitirmiştir.

1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi'nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi dereceyle diploma almıştır. 12 yıl T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası'nda olmak üzere toplam 28 yıllık Bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalışmıştır.

2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bunlarla beraber Yetimler Derneği ve Yetimler Vakfı gibi birçok STK ve vakıfların da yönetiminde bulunmuştur. İngilizce bilmektedir. 30.04.2014 tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Aynı zamanda T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesidir.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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