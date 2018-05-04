Öztürk Okuma Yazma Kursiyerleriyle Buluştu

Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, Bozkır İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen okuma kurslarında incelemelerde bulundu.

Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, Bozkır Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç ve Bozkır Halk Eğitim Müdürü Mehmet Çatdere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında eğitim alan kursiyerlerle buluştu.

Öztürk, Bozkır ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde eğitimine devam eden kursiyerlerle sohbet etti ve eğitimleri hakkında bilgi aldı.