Öztürk'e hemşehri desteği

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Birdal Öztürk, hemşehrilerini ağırladı. Trabzonlu bürokrat, Çarşıbaşı ve Oflu hemşehrilerine Erzurumspor atkısı hediye etti. Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, "Trabzonspor dışında ilk kez bir takımının atkısını boynuma takıyorum" dedi.

Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Kara ile AK Parti Eski Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Hemşehrilerini oldukça sıcak karşılayan Öztürk, uzun süre Trabzonlu siyasetçilerle sohbet etti.

Öztürk, Erzurumspor atkısı hediye ettiği hemşehrilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Çarşıbaşı ve Oflu siyasetçiler, Erzurum GSİM Müdürü olarak göreve başlayan Trabzonlu Bürokrat Birdal Öztürk'e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

İlk kez Erzurumspor atkısı taktılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Kara ile AK Parti Eski Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu ile diğer misafirlerine Erzurumspor atkısı hediye etti.

Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Trabzonspor dışında ilk kez bir takımın atkısını boynuna taktığını belirterek, "Erzurumspor'a şampiyonluk yarışında başarılar diliyoruz. İnşallah tekrar Süper Lige dönerler" dedi. - ERZURUM