Özsoy'dan, AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Özsoy'dan, AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

07.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:14
Özsoy'dan, AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Özsoy, ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'na kurum hakkında bilgi verdi.

Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.

Ziyaret sonunda Özsoy, Velioğlu'na tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Meghan Markle Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Samet Aybaba İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özsoy'dan, AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:14:30. #1.14#
title