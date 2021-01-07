Özsoy'dan, AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
07.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:14
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Özsoy, ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'na kurum hakkında bilgi verdi.
Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.
Ziyaret sonunda Özsoy, Velioğlu'na tablo hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci