Özlem Zengin kimdir? Nereli? Özlem Zengin kaç yaşında, mesleği ve hayatı nedir?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hayatı araştırılıyor. 9 Eylül 1969 yılında Tokat'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Marmara Üniversitesi Din Sosyolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. Özlem Zengin kiminle evli, eşi kim? Özlem Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özlem Zengin hayatı nedir?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hayatı araştırılıyor. 9 Eylül 1969 yılında Tokat'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Marmara Üniversitesi Din Sosyolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. Özlem Zengin, 25. dönemde İstanbul, 27. dönemde de AK Parti Tokat'tan milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapan Zengin, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyor. Özlem Zengin kiminle evli, eşi kim? Özlem Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özlem Zengin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin (d. 9 Eylül 1969, Tokat) Türk avukat ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir. Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir.

Özlem Zengin 3 çocuk annesidir.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi'nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor. Zengin aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.