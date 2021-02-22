Özlem Zengin'den kendisine yapılan çirkin saldırıyla tepki: Yaklaşık iki aydır sistematik saldırıya uğruyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hakkındaki hakaret içerikli paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu. Zengin, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Avukat Mert Yaşar'ın kendisi hakkındaki hakaret içerikli paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

''SİSTEMATİK SALDIRIYA UĞRUYORUM''

Zengin şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım.

''YAPTIRIM NEREDEYSE YOK GİBİ''

Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi.''

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sosyal medyada çirkin sözlerle hedef alınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar'ın yakalanması için emniyete talimat yazdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir."

MESAJINI SİLDİ

Öte yandan Mert Yaşar kendisine gelen tepkilerin ardından mesajı silip, açık olan sosyal medya hesabını korumalı hale getirdi.