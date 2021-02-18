Özlem Kosif kimdir? Özlem Kosif kaç yaşında, nereli? Özlem Kosif instagram hesabı!

Özlem Kosif çocukları! Özlem Kosif instagram hesabı! Özlem Kosif kimdir? Özlem Kosif kaç yaşında, nereli? Özlem Kosif instagram hesabı!

ÖZLEM KOSİF KİMDİR?

Rap müziği çok sevdiğini ve vazgeçilmezlerden olduğunu dile getirdi. 1 kız çocuğu sahibi Özlem Kosif, youtube kanalında 2. çocuğu düşündüğünü söyledi.

ÖZLEM KOSİF SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Özlem Kosif, instagram hesabında 736bin takipçiye sahip. "kosifozlem" kullanıcı adı ile instagram hesabına ulaşabilirsiniz.

ÖZLEM KOSİF YOUTUBE

21,3 bin takipçiye sahip Kosif, 18 videosu ile eğlenceli içerikler üretmekte. Ailesi ile videolar yer veren ve keyifli dakikalar yaşatan isim, Özlem Kosif kullanıcı adı ile youtube kanalında.