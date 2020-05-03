Özlem Büyükburç: Babama tam doydum derken kaybettim

TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Erol Büyükburç'un piyano eğitmeni ve akademisyen olan kızı Özlem Büyükburç, tek hayalinin babasının şarkılarından oluşan senfonik konseri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Erol Büyükburç'un piyano eğitmeni ve akademisyen olan kızı Özlem Büyükburç, tek hayalinin babasının şarkılarından oluşan senfonik konseri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Pop müzik ile Rock'un Roll müziğin Türkiye'deki efsane isimlerinden Erol Büyükburç, 12 Mart 2015'te, İstanbul'daki evinde, 78 yaşında kalp krizinden yaşamını yitirdi. Lise yıllarında başladığı müzikte ilk albümü olan 'Sevgi Çiçekleri'ni 1975 yılında çıkaran, kurduğu 'Erol Büyükburç Vokal Grubu' ile uzun yıllar sahnelerde kalarak gönüllerde taht kuran ve 'Yerli Elvis' lakabıyla anılan Büyükburç, yaptığı dört evlilikten geride 4 kız çocuk bıraktı. Büyükburç'un 1.5 yıl evli kaldığı Gönül Demirkol'dan olan piyano eğitmeni ve akademisyen kızı Özlem Büyükburç, DHA muhabirine babasına olan özlemini şu sözlerle anlattı: "Babama tam doydum derken kaybettim. Hep işiyle ilgili yoğun bir tempo içinde olurdu. Dedim ya babama doyamadım keşke birimize daha çok sarılsaydık."

Erol Büyükburç'un son güne kadar hep enerji dolu olduğuna dikkat çeken Özlem Büyükburç, "Babam bana ölümsüz gibi gelirdi. Son zamanlarda sıkça görüşüyorduk. Torunlarını sevmeye gelirdi. Biz gideriz, o gitmez derdim. Ölümüne hala inanamıyorum" dedi. Yıllar boyunca Erol Büyükburç'un hep zirvede kaldığına dikkat çeken Büyükburç, "Tek hayalim onun şarkılarından oluşan bir projeyi senfonik konser olarak hayata geçirmek. Onu da ailecek hep birlikte inşallah başaracağız" dedi.

Kaynak: DHA