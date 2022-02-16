Özlem Balcı kimdir? Seksenler Yıldız kim, gerçek adı nedir?

Özlem Balcı kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1'in yıllardır sevilen dizisi Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı'nın hayatı merak ediliyor.

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Özlem Balcı, 25 Mart 1984'de Fethiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışmaya öğrenciyken başladı. Lise'de yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı. Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi. Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yaptı. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.

Balcı, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Makbule karakteriyle televizyona adım attı. 2007-2008 yıllarında Doktorlar dizisinde "Aslı" karakterini canlandırdı. Aynı yıl Annem dizisinde İstanbul, Dudaktan Kalbe dizisinde "İnci" karakterini, Hepsi1 dizisinde ise "Özlem" karakterini canlandırdı. 2008-2009 yıllarında sırasıyla Akasya Durağı, Ece, Yalancı Romantik, Yol Arkadaşım, Zülfikâr, İpsiz Recep, Ah Kalbim ve Unutulmaz dizilerinde rol aldı. Aynı yıllar arasında ilk sinema deneyimini Süper Ajan K9 filmiyle yaptı. 2010 yılında Umut Yolcuları adlı dizide "Deniz" karakterini, 2011 yılında Canan dizisinde ise "Elif Öğretmen"i canlandırdı. Sonraki sene Ateşin Düştüğü Yer filminde "Asiye", Siya Mem-u Zin filminde "Helin" karakterini canlandırdı. 2013 yılından beri Seksenler dizisinde Kahveci Mesut'un eşi Yıldız'ı canlandırmaktadır. 2014 yılında Zengin ve Yoksul adlı TV filminde, 2015 yılında Merdiven Baba filminde rol aldı. 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıracağı duyuruldu.

FİLMOGRAFİ

Televizyon

• Arka Sokaklar, Makbule, 2008

• Doktorlar, Aslı, 2007-2008

• Annem, İstanbul, 2007

• Dudaktan Kalbe, İnci, 2007-2008

• Hepsi1, Özlem, 2007

• Akasya Durağı, Işıl, 2009

• Ece, Yelda Hemşire, Figen, 2008

• Yalancı Romantik, Ürolog, 2008

• Yol Arkadaşım, Yasemin, 2008-2009

• Zülfikar, Müge, 2008

• İpsiz Recep, Behiye, 2008

• Ah kalbim, Asu, 2009

• Unutulmaz, Dicle, 2009-2010

• Umut Yolcuları, Deniz, 2010

• Canan, Elif Öğretmen, 2011

• Siya Mem-u Zin, Helin, 2012

• Seksenler, Yıldız, 2013-2017, 2019-

• Ev Yapımı, Kendisi, 2020

TV Filmi

• Zengin ve Yoksul, Gülizar, 2014

Sinema

• Süper Ajan K9, Spiker, 2008

• Ateşin Düştüğü Yer, Asiye, 2012

• Merdiven Baba, 2015

• Reis, Emine Erdoğan, 2016

Haberler.com - Gündem