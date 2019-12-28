Özkanlar Yeni Bornova Pazarı açıldı

28.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:34

İki yıldır devam eden sorun çözüldü

Başkan İduğ: Esnafımızı daha fazla mağdur edemezdik

Pazarcılar, "Esnaf sizinle gurur duyuyor" sloganları ile Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür ederken, vatandaşlar da pazaryerinin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un ev sahipliğindeki açılış töreni; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onursal Başkanı ve İzmir Eski Milletvekili Mehmet Ali Susam, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova eski Belediye Başkanı Sırrı Aydoğan, çok sayıda davetli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

AKTİF BİR PAZAR YERİ AÇIYORUZ

İki yıldır mağdur olan pazarcı esnafını daha fazla mağdur etmemek için çalıştıklarını anlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, " Seçim sürecinde bana en çok sorulan soru bu pazarın ne zaman açılacağıydı. O yüzden göreve gelir gelmez ilgili yerler ile görüşmelere başladık ve bugüne geldik. Başta Karayolları Vakfı Başkanı Hakan Beşyıldız ve Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen olmak üzere bu sürece katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada aktif bir pazaryeri açıyoruz. Üreten kadınlara destek olacağız. Salı gününü onlara ayıracağız. Perşembe günü tekstilcilerimiz indirimli ürünler satacak. Bu alan Pazar günleri ikinci el oto pazarı olarak kullanılacak. Her ayın son pazar günü ise antika pazarı olacak. Aktif olarak kullanacağımız bu alanda hayır günlerini yapabilir, iftar yemekleri de verebiliriz" diye konuştu.

YENİ PAZARYERLERİ MÜJDESİ

Türkiye'de halkın yüzde 72'sinin pazarlardan alışveriş yaptığını vurgulayan Başkan İduğ, "Dev süpermarketlerin her yeri sardığı günümüzde halkımız pazarları tercih ediyor.Çünkü hepimizin esnafla buluştuğu pazaryerleri çok çeşitli ürünü, uygun fiyatlarla alabilme imkanı sunuyor. Bornova Belediyesi olarak bunun bilinciyle hareket ediyoruz. İlçemizde 45 mahalle, 17 pazaryeri var. 2020'de Naldöken, Kızılay ve Altındağ Merkez Mahallesi olmak üzere 3 yeni pazaryeri daha açacağız" dedi.

HAMZA DAĞ'DAN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki yıl önce 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla kapatılan pazar yeriyle ilgili sıkıntılı bir sürecin geride bırakıldığına dikkat çekerek, bir marka olan Özkanlar Pazarı'nın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diledi. Dağ, "Biz bu belediyenin işidir demedik. Çözüm üretmek için hep birlikte çalıştık. 31 Mart seçimlerinde göreve geldikten sonra büyük çaba harcayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ESNAFIN MEMNUNİYETİ BÜYÜK

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise başta Başkan İduğ olmak üzere pazaryerinin açılmasına katkı koyan herkese teşekkür ederek, esnafa nasihatlerde bulundu. Mutlu, "Özkanlar Pazaryeri kapatıldıktan sonra büyük sıkıntılar yaşadınız. Bu Pazar sizin için çok önemli. Mesleğinizin kıymetini bilirek bu pazaryerine ve işinize sahip çıkın" dedi.

HAFTANIN 4 GÜNÜ AÇIK OLACAK

Bornova Belediyesi'nin Çevreyolu Bornova viyadüğü altında projelendirdiği Özkanlar Yeni Bornova Pazarı, 12 bin 219 metrekare alanda hizmet verecek. Haftanın 4 günü farklı pazarların kurulacağı pazar yerinde Cumartesi günleri sebze ve meyve pazarı, şarküteri, bakliyat, deniz ürünleri ve tekstil için ayrı bölümler olacak. Pazar günleri ikinci el otomobil pazarının açılacağı pazar, Salı günleri kadın üreticilere, Perşembe günleri tekstilcilere ayrılacak. Alan ayın son pazar günü ise antika pazarı olarak hizmet verecek.

Başkan İduğ, açılış sonrasında eşi Ufuk İduğ ile birlikte pazarı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, satış yaptı. Vatandaşlar pazaryerinin açılması nedeniyle Başkan İduğ'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirirken, pazarcılar da "Esnaf sizinle gurur duyuyor", "En büyük Başkan Bizim Başkan", "Bornova'nın gururu Mustafa İduğ"sloganları ile teşekkür etti.

Açılışta Türk Kızılayı Bornova Şubesi kan bağışı kampanyası düzenledi. Esnaf ve vatandaşlar mobil araçta kan bağışında bulundu.

İKİ YIL ÖNCE KAPATILMIŞTI

İzmir'de 2009 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Bayraklı sınırları içerisinde kalan Özkanlar Pazaryeri, 2017 yılında pazarın kurulduğu sokaklarda ikamet eden mahalle sakinlerinin talebi üzerine kapatılmış ancak yerine yeni bir pazar açılmamıştı. Bu durum pazarda tezgah açan esnaf ile alışverişini yapan vatandaşların tepkisine neden oluyordu.

Kaynak: Bültenler