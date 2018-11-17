Özkan: "Diyanet İşleri Başkanımızın Arkasındayız"

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacıbey Özkan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanımızın arkasındayız" dedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Samsun 1 No'lu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ölçüm, "Gücünü, birikimini ve donanımını Türkiye genelindeki Eğitim-Bir-Sen özelinde 450 bin, Memur-Sen genelinde 1 milyon 100 bin üye sayısından alarak ülkenin en sivil en etkili ve yetkili sendikasıdır" dedi.

"Türkiye'nin en güçlü sendikasıyız"

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Necdet Güneysu, Eğitim- Bir-Sen'in Türkiye'nin en güçlü sendikası olarak Balkanlarda, Afrika'da ve Asya'da dertleri, sorunları taşımaya devam ettiğini belirterek, "Bizlerin ortaya çıkış nedenleri vardır. Güvensizliğin ruhumuzu teslim almaya yöneldiği zor zamanda Eğitim-Bir-Sen çağları aydınlatan bir ateşin meşalesini yakarak yürüyüşe çıktı" diye konuştu.

"İnsanların olmazsa olmazı dindir"

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacıbey Özkan da insanların olmazsa olmazının din olduğuna dikkati çekti. Dinin herkes için lazım olduğunu ifade eden Özkan, "Ülke nüfusumuzun yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. Yüzde 39'u bir vesile bayram ve cuma namazlarına gidiyor. Çocuklar, yaşlılar ve hastalarla birlikte yüzde ülkemizin 99,9'u Müslüman'dır. O halde olmazsa olmazımız dindir. Dinimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanımız insani bir görev yapmıştır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 9 Kasım'da hafta tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti hakkında da açıklamalarda bulunan Özkan, "Diyanet İşleri Başkanımız olsun Cumhurbaşkanımız olsun veya üst makamdaki herhangi bir kişinin hasta olan veya cezaevine düşen sonucunda da rahatsız olan kişilere ziyaret etmesini insani bir görev olarak görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız insani bir görev yapmıştır. Tabii bunu bahane eden bazı kesimler olmuştur. Diyanet-Sen olarak buna karşı biz de tavrımızı ortaya koyduk. Bu anlamda biz Diyanet İşleri Başkanımızın arkasında duruyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN