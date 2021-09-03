Özkan Çifçi kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?

19 Mayıs 1991 Tarihinde Hollanda'nın Vlaardingen şehrinde dünyaya gelen Özkan Çifçi, gözlerini açtığında müziğin içindeydi. Daha küçük yaşlarında müziğe karşı olan ilgisi ailesi tarafından fark edilince özellikle babası Bünyamin Çifçi tarafından desteklendi.

Hollanda'nın tanınmış orkestralarından biri olan Grup Anadolu'da solistlik yapan babasının yanı sıra yine müziğe karşı ilgisi bulunan ablası Birsen'in Özkan Çifçi' ye verdikleri destek, onun için bir dönüm noktası oldu.

Henüz 11 yaşında iken çeşitli rap müzisyenleri ile ortak çalışan ve albümlerinde yer alan Özkan Çifçi, doğumundan itibaren sürekli olarak müziğin içerisinde yer aldı. Her ne kadar rap müziğin içerisinde yer alsa da slov, fantezi ve pop müziğe karşı olan sevgisi de bu yaşlarda başladı.

2007 Yılı içerisinde Grup Derman ile beraber müzik yapmaya başladı. Burada kazandığı tecrübeler ile kısa sürede kendi ekibini kuran Çifçi, özelde Hollanda'nın genelde ise Avrupa'nın en tanınmış orkestralarında yer almaya başladı. Son olarak kurucusu olduğu Grup Sıla içerisinde yer alan Özkan Çifçi, Avrupa'nın dört bir köşesinde sahne almaya devam etmektedir.

15 senedir düğünlerde sahne alan Çifçi, bugün müzik çalışmalarına solist, söz yazarı, besteci kimliklerine ek olarak çaldığı çeşitli müzik aletleri ile müzisyen kimliği ile de devam etmektedir. Edindiği bütün müzikal deneyimi her performansında müziğine yansıtmasını becerebilen Çifçi, gün geçtikçe daha farklı projeler üretmeye başlamıştır.

14 Aralık 2014 Tarihinde çıkardığı ilk single "Sensiz Olamam" şarkısının elde ettiği büyük başarının ardından birbiri ardı sıra olarak 9.Mart.2021'de "Güzel Gelinim"", 24 Mart 2021'de "Sen Düşersin" ve 6 Nisan 2021'de "Kolay Gelmedik" isimli single çalışmalarını müzikseverler ile buluşturdu.

Aktif olarak hala müzik piyasalarında bulunan ve çalışmalarına Hollanda'da devam eden Özkan Çifçi, yaptığı çalışmalarını Youtube ve Instagram üzerinden sevenleri ile buluşturmaktadır. Emrah, Günel Zeynalova, Sibel Can, Murat Boz, Ebru Yaşar gibi sanatçıları örnek alarak ablası ile birlikte gerçekleştirdiği düetler dinleyicileri tarafından oldukça beğenilen Özkan Çifçi, sesinin hem Türk halk müziğine hem de sanat müziğine yatkın olmasına rağmen tek bir tarz üzerinde devam etmeyi tercih etmiştir.

Kaynak: Bültenler