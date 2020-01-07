Özgürlük Savaşçısı konusu nedir? Özgürlük Savaşçısı oyuncuları ve Özgürlük Savaşçısı özeti!
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ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU NEDİR?
Herkesin kendisini "Çiftçi" diye çağırdığı köylünün hayatı, hayvani yaratıklardan oluşan ve Krug adı verilen bir ordunun baskını ile alt üst olur. Krug'lar oğlunu öldürüp karısı Solana'yı kaçırırlar. Çiftçi, barış dolu dünyasının alt üst olmasıyla öç almak için arkadaşları Norick ve Bastian'ı da yanına alarak Krug ordusunun elinden Solana'yı kurtarmak için yola çıkar.
ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Uwe Boll
Oyuncular: Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Claire Forlani
Tür: Fantastik, Macera
Yapım Yılı: 2007 (127 dk)
Vizyon Tarihi: 28 Mart 2008 Cuma
Senaryo: Doug Taylor, Jason Rappaport
Yapım Ülkesi: Almanya, Kanada, ABD