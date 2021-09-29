Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı - Haberler
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Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İtalya'da 1850'li yıllardaki işçilerin mücadelesini anlatması beklenen bir heykelin açılışı tartışmaları beraberinde getirdi. Ülkedeki kadın hakları savunucuları bir kadını transparan elbise içinde tasvir eden heykelin 'cinsiyetçi' olduğu iddiasıyla kaldırılmasını istedi.

İtalya'nın güneyindeki Sapri komününde yer alan bir heykel ülkenin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde bir parkta açılış töreni gerçekleştirilen heykel, Emanuele Stifano isimli heykeltıraş tarafından yapıldı.

İtalyan şair Luigi Mercantini tarafından 1858'de yazılan La Spigolatrice di Sapri isimli şiire ithafla yapılan heykelin, o dönem özgürlük mücadelesi veren tarım işçilerini temsil etmesi bekleniyordu.

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı

Ancak söz konusu heykelin, bir kadını transparan elbise içinde vücut hatlarını oldukça belirgin bir şekilde tasvir etmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Heykelin cinsiyetçi bir yaklaşımla yapıldığını ve dönem mücadele ruhunu yansıtmadığını savunanlar heykeltıraşı topa tuttu.

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı

Bazı milletvekilleri heykelin kaldırılması için çağrıda bulunurken, heykeltıraş Stifano eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Stifano, "Eğer bana kalmış olsa, tamamen çıplak bir figür yapardım" dedi.

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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