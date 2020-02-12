'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor

12.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:45

Orta Avrupa'da dört başkentin belediye başkanları ülkelerinde yükselen popülizmle mücadeleye kaynak bulmak için Avrupa Birliği'ne başvurdu.



Ülkelerinde muhalefetteki partilere mensup Bratislava, Budapeşte, Prag ve Varşova belediye başkanları "Özgür Şehirler Paktı" adını verdikleri ittifakla Brüksel'de kendilerini AB kurumları ile sorunlar yaşayan iktidardaki popülist hükümetlere alternatif ortak olarak sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle