'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor
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'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor

Orta Avrupa'da dört başkentin belediye başkanları ülkelerinde yükselen popülizmle mücadeleye kaynak bulmak için Avrupa Birliği'ne başvurdu

12.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:45
'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor

'da dört başkentin belediye başkanları ülkelerinde yükselen popülizmle mücadeleye kaynak bulmak için 'ne başvurdu.


Ülkelerinde muhalefetteki partilere mensup , Budapeşte, Prag ve Varşova belediye başkanları "Özgür Şehirler Paktı" adını verdikleri ittifakla 'de kendilerini AB kurumları ile sorunlar yaşayan iktidardaki popülist hükümetlere alternatif ortak olarak sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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