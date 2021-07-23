Özgür Sancar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Özgür Sancar'ın hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Özgür Sancar geliyor. Peki, Mustafa Özgür Sancar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Mustafa Özgür Sancar'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

Ünlü spor yazarı Mustafa Özgür Sancar kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Mustafa Özgür Sancar ile ilgili kısaca bilgiler haberimizde...

MUSTAFA ÖZGÜR SANCAR KİMDİR?

Mustafa Özgür Sancar, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce bilmektedir. İspanya'nın en çok satan spor gazetelerinden birisi olan AS'ın Türkiye temsilcisidir. Mustafa Özgür Sancar eski profesyonel futbolcudur. 1 sene İspanya'nın Madrid şehrinde yaşayan Özgür Sancar, AS gazetesinin Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Buna ek olarak Özgür Sancar 10 senedir Radyospor'da çalışmaktadır. Bazı haber sitelerine içerik üreticiliği yapan Mustafa Özgür Sancar'ın AS resmi web sitesinde de yazıları bulunmakta ve güncel spor haberleri yazmaktadır.

Mustafa Özgür Sancar sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Twitter'da 28 bin takipçisi olan Mustafa Özgür Sancar'ın hesabına "@mozgursancar" adresinden ulaşabilirsiniz. Ek olarak Özgür Sancar'ın Youtube kanalı da mevcuttur ve şuanda 9.6 bin abonesi bulunmaktadır. Özgür Sancar kanalında güncel spor-futbol içerikleri paylaşıyor.