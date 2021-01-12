Özgür-Der'den Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan Uygur Türklerine destek
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Özgür-Der'den Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan Uygur Türklerine destek

12.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:02
Özgür-Der'den Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan Uygur Türklerine destek

Özgür-Der, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan Uygur Türklerine destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Özgür-Der, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan Uygur Türklerine destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri, Çin yönetimi tarafından kamplarda zorla tutulan aileleriyle görüşmek ve durumlarını öğrenmek için Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Kamplarda bulunan aile fertlerinin fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyan Uygur Türkleri, aile üyeleriyle görüşme taleplerini yineliyor.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, ziyarette yaptığı açıklamada, Uygur Türklerinin yanında olduklarını kaydetti.

Kaya, "BM'nin 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesine göre bir halkı toptan imha etmek ya da onları etnik veya dini kimliklerinden ötürü zor şartlarda yaşamaya, kimliklerini tahribe yönelmek, çocuklarını alıkoymak soykırımdır. Çin, yüzlerce yıldır Müslüman kardeşlerimizi asimile etmeye yani soykırıma tabi tutmaya çalıştığını bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Doğu Türkistanlıların yüzlerce yıldır kendi topraklarında onurlarıyla yaşadıklarını dile getiren Kaya, Çin'in ortaya koyduğu terör argümanlarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Gazeteci Adem Özköse, Uygur Türklerinin eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Özköse, "17 gündür burada yağmurun çamurun altında nöbet tutan, ailelerini isteyen kardeşlerimizin mücadelesini tebrik ediyorum. 17 gün direndiler ve bu direniş ilk meyvesini verdi. Çin Konsolosu kardeşlerimizle görüşmeyi, dilekçeyi almayı kabul ettiler. Kardeşlerimiz, aileleri özgür olana kadar direnme kararı aldılar. Ailelerinin seslerini duymak istiyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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