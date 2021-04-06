Özgür Deniz (cellat36) kimdir? TikTok ve sosyal medya fenomeni Cellat36 kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Özgür Deniz'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki Özgür Deniz (Cellat 36) kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özgür Deniz ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TikTok fenomeni Cellat 36 'nın gerçek ismi, hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni cellat36 kimdir, nereli? İnstagram'da ve TikTok'ta kaç takipçisi var? Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR DENİZ (CELLAT36) KİMDİR?

Özgür Deniz doğum tarihi : 5 Haziran 1999

Özgür Deniz kaç yaşında : İkizler

Özgür Deniz nereli : Kars

Özgür Deniz Tiktok hesabı : @cellat36

Özgür Deniz İnstagram hesabı : @cellatiniz

TikTok fenomeni Özgür Deniz (cellat36), 5 Haziran 1999 Kars doğumludur. İkizler burcuna mensup olan cellat36 1.85 boyundadır. TikTok'da toplamda 5.4 milyon takipçisi bulunmaktadır. Aynı şekilde İnstagram hesabını da aktif şekilde kullanan cellat36'nın İnstagram'da ise toplamda 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.