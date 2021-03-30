Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni uzunmakarna - Özgür Balakar Instagram, Youtube hesapları neler?
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Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni uzunmakarna - Özgür Balakar Instagram, Youtube hesapları neler?

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Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni uzunmakarna - Özgür Balakar Instagram, Youtube hesapları neler?

Özgür Balakar kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Demet Akalın'ın yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen TikTok fenomeni Özgür Balakar kaç yaşında, nereli? Özgür Balakar TikTok, Instagram hesapları nelerdir? Özgür Balakar hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

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Özgür Balakar, sosyal medya hesaplarında geniş takipçi kitlesine ulaşan fenomen isimlerden biridir. Gündeme gelen isim hakkında Özgür Balakar kimdir? Özgür Balakar kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi.

ÖZGÜR BALAKAR KİMDİR?

Özgür Balakar sosyal medya hesaplarını uzunmakarna adıyla kullanmakta. 10 Haziran 1998 yılında Kocaeli'nde doğan fenomen, 22 yaşındadır. Şu an İstanbul'da yaşamakta. Yaptığı kombinlerle çok beğenilen Özgür Balakar, 1.64 boyunda 43 kilogramdır. Burcu ise yengeç. TikTok'ta çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

ÖZGÜR BALAKAR TIKTOK HESABI

uzunmakarna kullanıcı adıyla yer aldığı TikTok'ta güncel olarak yaklaşık 4.5 milyon takipçisi bulunan Özgür Balakar, 230 milyona yakın beğeniye sahiptir.

ÖZGÜR BALAKAR INSTAGRAM HESABI

TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özgür Balakar, Instagram'da 1 milyon takipçiye sahiptir.

Youtube kanalını 1 Haziran 2015 tarihinde açtı. Bu zamana kadar pek çok videosunu paylaştığı hesabında 39.788.341 görüntülemeye ve 512 bin aboneye sahiptir.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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