Özgen Nama'dan kıl payı seçim kaybettiği ilçede gençlere büyük destek! Halk Ekmek A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili Özgen Nama, 31 Mart yerel seçimlerinde az bir oy farkıyla kaybettiği Sancaktepe'de dernek kuran gençleri yalnız bırakmadı. Gençlerden kendisini de derneğe üye yapmalarını isteyen Nama, ilçeye bir de halk ekmek büfesi sözü verdi.

Sancaktepe'de ikmaet eden gençleri tek çatı altında toplamayı amaçlayan Samandıra Gençlik Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ÖZGEN NAMA GENÇLERİ UNUTMADI

Başkanlığını Cesur Kurt'un yaptığı derneğini açılışına Halk Ekmek A.Ş.'ye yönetim kurulu başkan vekili Özgen Nama, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Muharrem Aydın, Hira Nur Vakfı'nın hocaları ve ilçede ikamet eden çok sayıda genç katıldı. Açılışta söz alan Özgen Nama, Sancaktepe'nin gençlerine her zaman destek olacaklarını belirterek aralarından seçecekleri bir kişiye de halk ekmek büfesi sözü verdi.

"SİZİN PROBLEMLERİNİZ BİZİM OLACAKTIR"

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Sancaktepe Belediye başkan adayı olan ve seçimi az bir farkla kaybeden Özgen Nama, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Samandıra söz konusu olunca bizim ev oluyor, bizim semtin çocukları oluyor. Böyle bir davet gelince ben arkadaşlarıma dedim ki gider oradaki arkadaşlarımın arasında bulunurum. Samandıra gençlerinin örgütlenmesi ile burası ilçenin sorunlarının, çözüm önerilerinin ve Sancaktepe gençlerinin sorunlarının paylaşılacağı bir yer olacaktır. Buna inanıyorum. Sancaktepe'nin ve ülkenin siyasilerinin bu gençlere kulak vermesi gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım sizin buradaki çalışmalarınızda daima yanınızda olacağız. Samandıra gençlerinin sorunlarını biliyoruz. Sizin problemleriniz, sizin sevinçleriniz, sizin problemleriniz bizim olacaktır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN SELAMLARINI İLETTİ

Konuşmasının devamında Pendik Göçbeyli Köyü'nde düzenlenen Hasat Bayramı'na değinen Nama, "Pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu,üretici köylülerin sebze yetiştirmesi için fide dağıtımı yapmıştı. Dün orada üreticilerimizle birlikte hasat topladık. O köylülerimiz topladıkları ürünleri Kadıköy'de açtıkları pazarda tüm İstanbul halkı ile buluşturdu. Oradan biraz erken ayrıldım. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na buradaki dernek açılışı olacağını söyledim ve kendisi de memnuniyetle karşılayarak buradaki herkese selamlarını iletti" sözlerine yer verdi.