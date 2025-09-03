Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hayatı ve biyografisi! Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

Magazin basınında sık sık adı geçen ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla gündeme gelen Özge Yağız, araştırılan isimlerden biri haline geldi. Sevenleri ve takipçileri tarafından merak edilen "Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi soruların yanıtlarını ve yaşam öyküsüne dair bilgileri sizin için derledik.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğun yanı sıra diyetisyenlik de yapan Yağız, ekran yolculuğuna 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile başlamıştır.

KARİYERİNİN İLK ADIMLARI

Oyunculuk serüvenine "Adını Sen Koy" ile adım atan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'ı canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

DİZİLERDEKİ BAŞARILI PERFORMANSLARI

Yemin dizisindeki başarılı performansının ardından ikinci sezon sonunda diziden ayrılan oyuncu, Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. 2021 yılında ise Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan İçimizden Biri adlı dizide "Havva" karakterine hayat vermiştir.

SON PROJELERİ

Özge Yağız, son olarak Gözleri Karadeniz dizisinde "Güneş Aydınay" rolüyle ekranlarda yer almakta ve oyunculuk kariyerine başarılı adımlarla devam etmektedir.