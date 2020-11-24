Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim

Victoria Beckham'ın ikonik pozunu veren manken Özge Ulusoy, o kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Ulusoy'un "Victoria, işine bak kardeşim!" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Victoria Beckham'ın ikonik pozunu verdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ulusoy, gönderisine, "Victoria, işine bak kardeşim!" şeklinde esprili bir not düştü. Özge Ulusoy'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

BECKHAM KIZINA POZ VERMİŞTİ

Beckham, geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki kızı Harper Seven'e verdiği pozu, "Isındım ve evden çalışma haftası için hazırım" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.

KAÇIŞ PLANLARI TUTMADI

Öte yandan bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu, Kuruçeşme'de görüntülendi. Basın mensuplarını atlatmak için büyük çaba harcayan çift, adete köşe kapmaca oynadı.

İşte o anlardan kareler;