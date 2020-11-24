Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim
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Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim

24.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:04

Victoria Beckham'ın ikonik pozunu veren manken Özge Ulusoy, o kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Ulusoy'un "Victoria, işine bak kardeşim!" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Victoria Beckham'ın ikonik pozunu verdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ulusoy, gönderisine, "Victoria, işine bak kardeşim!" şeklinde esprili bir not düştü. Özge Ulusoy'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim

BECKHAM KIZINA POZ VERMİŞTİ

Beckham, geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki kızı Harper Seven'e verdiği pozu, "Isındım ve evden çalışma haftası için hazırım" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.

Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim

KAÇIŞ PLANLARI TUTMADI

Öte yandan bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu, Kuruçeşme'de görüntülendi. Basın mensuplarını atlatmak için büyük çaba harcayan çift, adete köşe kapmaca oynadı.

İşte o anlardan kareler;

Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim
Haber Yorumları (4)
AHLAK VE MEDENIYET: Peki sen kimsin ilkel afyonlu ? Arada ne farkiniz varki. Afyonlularinda büyük cogunlugu küfürbaz, kaba ve ahlaksiz insanlardir.
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DUYUN: lan kıro
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LOROLOSSO: kuşu lorolosso marul gibi olmuş ona buna meydan okuyo
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